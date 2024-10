Tpi.it - Dal Gf alla Talpa, Marina La Rosa: “Essere chiamata gattamorta non è stato facile, a volte non uscivo di casa per giorni”

(Di mercoledì 23 ottobre 2024)La: “non è” A distanza di 24 anni dprima storica edizione del Grande Fratello,Latorna in tv: l’ex gieffina, infatti, è tra le protagoniste della nuova edizione de La, il reality prossimamente in onda su Canale 5. Additata come la “gatta morta” del Grande Fratello,La, in un’intervista a Chi, ha confessato di aver sofferto molto per questo soprannome: “La gente mi vedeva in modo diversa da come mi percepissi.così con fare dispregiativo in televisione, per strada, al cinema, nei locali non è”. “C’eranoin cui non ria uscire di– ha rivelato l’ex gieffina – Perché questa dissonanza ha creato una rottura ed è lì che ho avuto gli attacchi di panico e mi sono rivolta allo psicologo. Avevo 24 anni.