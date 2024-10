Ilfattoquotidiano.it - Dal 2025 nuove regole sul “coaching”: ecco quando si potrà parlare con l’allenatore. Fritz duro: “Smettetela di rovinare il tennis”

Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) Anche lo sport individuale per eccellenza diventa una questione “di coppia”. A partire dal primo gennaio, iti potranno scambiare opinioni con il proprio allenatore durante la partita, anche se si trovano dall’altra parte del campo. Trattasi del. Erano stati fatti degli esperimenti dalla Federazione Internazionale (Itf) negli anni precedenti, poi in questa stagione ilera già diventato la norma nei principali tornei Atp. Ora entrerà a far parte ufficialmente del regolamento. “Abbiamo ricevuto back positivi da tutti”, questo il commento di Stuart Miller, direttore delledell’Itf. “I giocatori hanno detto che rendeva i tornei più interessanti, gli allenatori hanno sottolineato che ha migliorato la performance in campo dei giocatori, gli arbitri erano felici di potersi concentrare su ciò che accadeva in campo piuttosto che sulle tribune“.