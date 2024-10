Da Lecce avvertono il Napoli: “Gli azzurri devono stare attenti, qui abituati a grandi imprese” (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Il Napoli si prepara alla prossima sfida di campionato che vedrà gli azzurri sfidare il Lecce. Proprio dalla Puglia arriva l’avvertimento per gli azzurri. Il prossimo match di campionato potrebbe essere determinante per il Lecce. Dopo la pesante sconfitta patita in casa per mano della Fiorentina (6-0), i giallorossi sono chiamati a rispondere sul campo e dare un segnale a tutto l’ambiente. Luca Gotti sa benissimo che anche sulla sua testa pende adesso pende il peso della critiche che attorno alla squadra si sta facendo pressante. I tifosi non sono contenti di questo avvio di stagione, ecco perchè col Napoli si cercherà di mettere in campo la migliore prestazione possibile per provare a dare una svolta che serve a tutti in casa Lecce. Spazionapoli.it - Da Lecce avvertono il Napoli: “Gli azzurri devono stare attenti, qui abituati a grandi imprese” Leggi tutta la notizia su Spazionapoli.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Ilsi prepara alla prossima sfida di campionato che vedrà glisfidare il. Proprio dalla Puglia arriva l’avvertimento per gli. Il prossimo match di campionato potrebbe essere determinante per il. Dopo la pesante sconfitta patita in casa per mano della Fiorentina (6-0), i giallorossi sono chiamati a rispondere sul campo e dare un segnale a tutto l’ambiente. Luca Gotti sa benissimo che anche sulla sua testa pende adesso pende il peso della critiche che attorno alla squadra si sta facendo pressante. I tifosi non sono contenti di questo avvio di stagione, ecco perchè colsi cercherà di mettere in campo la migliore prestazione possibile per provare a dare una svolta che serve a tutti in casa

Napoli-Lecce, Sesa: "Come Davide contro Golia. Lecce abituato a fare campionati del genere" - In questo momento è come Davide contro Golia, è sempre stato così in realtà. Il Napoli è la favorita, il Lecce è reduce da una brutta sconfitta ma è abituato a fare campionati del genere in Serie A.