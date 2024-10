Quotidiano.net - Come si diventa ispettori del lavoro e perché è davvero così importante

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) L'ispettore delè una figura professionale estremamente, alla luce del proprio compito di salvaguardare la sicurezza dei lavoratori. Nella maggior parte dei casi opera per conto della pubblica amministrazione ma, più in generale, si tratta di un ruolo che necessita di una profonda conoscenza del diritto del. Infatti, nel caso si verifichino gravi inadempienze, ha la facoltà di ordinare sequestri e perquisizioni: non a caso, tra i suoi compiti, c'è quello di collaborare con i sindacati, con la Guardia di Finanza e le altre forze dell'ordine, operando anchepolizia giudiziaria per applicare le suddette sanzioni.