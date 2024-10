Collezione Sposa 2025 di Atelier Emé Napoli (Di mercoledì 23 ottobre 2024) In un’atmosfera underground, tra luci soffuse e ambientazioni misteriose, l’HBtoo in via Coroglio ha fatto da set per la presentazione della Collezione Sposa 2025 di Atelier Emé Napoli, brand di abiti da Sposa e cerimonia del gruppo OniverseCalzedonia. É stato uno show di grande impatto visivo, uditivo, olfattivo in una parola, emotivo, che ha suscitato Collezione Sposa 2025 di Atelier Emé Napoli Il Blog di Giò. Leggi tutta la notizia su Ilblogdigio.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) In un’atmosfera underground, tra luci soffuse e ambientazioni misteriose, l’HBtoo in via Coroglio ha fatto da set per la presentazione delladiEmé, brand di abiti dae cerimonia del gruppo OniverseCalzedonia. É stato uno show di grande impatto visivo, uditivo, olfattivo in una parola, emotivo, che ha suscitatodiEméIl Blog di Giò.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

A Bari Promessi Sposi, il Wedding in mostra alla Fiera del Levante - La manifestazione, per due giorni in Fiera del Levante, accoglierà come sempre tutti i prodotti e i servizi che riguardano il variegato mondo delle nozze, 270 espositori ... (pugliain.net)

Desiderata di sneakers in camoscio da collezionare - Le sneakers in camoscio sono la tendenza dell’ autunno 2024: si indossano con tutto, dai vestiti eleganti alle divise più sportive, eleggendole a passepartout per eccellenza tra le calzature. Non a ca ... (cosmopolitan.com)

Mariacarla Boscono si è sposata con 3 Abiti creati da Dolce&Gabbana su misura per lei - Mariacarla Boscono si è sposata, indossando tre abiti firmati Dolce&Gabbana che ha creato per lei abiti deluxe. Mariacarla Boscono ha sposato Claudio Stecchi con una cerimonia romantica, intima, e ... (myluxury.it)