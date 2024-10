Anteprima24.it - Circumvesuviana, denuncia Usb: “Oggi due casi di passeggeri costretti a proseguire a piedi”

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiAncora polemiche sulla. L’Usb Lavoro Privato, in una nota,l’esistenza di due video. In entrambi i, guasti avrebbero costretto ia scendere dai convogli, esui binari. “Dopo l’ennesimo disservizio dell’altro giorno – recita il comunicato – , a cui è seguita l’aggressione a due lavoratori EAV, un macchinista ed un capotreno, mentre la USB ha proclamato peruno sciopero immediato di 4 ore che ha visto la partecipazione praticamente di tutti i lavoratori, la dirigenza EAV ha ricevuto minacce via social ed addirittura via PEC da cui prendiamo nettamente le distanze”.