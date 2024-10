Champions League, Atalanta-Celtic 0-0 (Di mercoledì 23 ottobre 2024) 20.40 Non arriva la seconda vittoria di fila in Champions per l'Atalanta che in casa non va oltre lo 0-0 col Celtic. Bergamaschi ora con 5 punti in classifica. Dea poco fortunata sul colpo di testa di Pasalic che finisce sulla traversa (18'). Chance in serie per Retegui, lo stesso Pasalic e Zappacosta. A fine 1° tempo Schmeichel salva sulla 'capocciata' ravvicinata di Retegui. Anche nella ripresa l'Atalanta spinge forte e crea tanto, ma la gara non si sblocca e col passare dei minuti diminuiscono le forze e così il fortino scozzese regge:0-0 Leggi tutta la notizia su Servizitelevideo.rai.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) 20.40 Non arriva la seconda vittoria di fila inper l'che in casa non va oltre lo 0-0 col. Bergamaschi ora con 5 punti in classifica. Dea poco fortunata sul colpo di testa di Pasalic che finisce sulla traversa (18'). Chance in serie per Retegui, lo stesso Pasalic e Zappacosta. A fine 1° tempo Schmeichel salva sulla 'capocciata' ravvicinata di Retegui. Anche nella ripresa l'spinge forte e crea tanto, ma la gara non si sblocca e col passare dei minuti diminuiscono le forze e così il fortino scozzese regge:0-0

