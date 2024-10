Quotidiano.net - Bonus nuovi nati, come richiederlo e a chi spetta

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) Roma, 23 ottobre 2024 – La manovra 2025 include alcune novità importanti circa ibebè e i congedi parentali, e riconosce per la prima volta delle detrazioni alle mamme lavoratrici autonome. Un tema, quest’ultimo, molto delicato, che vede sempre più donne in difficoltà nel coniugare lavoro e famiglia, e che ha nei numeri una conferma: nei primi 7 mesi del 2024, ogni donna ha avuto una fertilità media pari a 1,21 figli, contro l’1,24 del 2022. Anche per questo il governo ha deciso di rispolverare ilper i. Manovra 2025: il testo in Pdf. Dalle pensioni al cuneo fiscale, le novità SOL STOCK LTDper iDunque,detto torna unper i, pari a mille euro una tantum, per ogni bambino che nascerà o verrà adottato a partire dall’1 gennaio 2025.