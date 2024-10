.com - Bologna: due morti e due feriti per l’esplosione allo stabilimento Toyota. Domani ci sarebbe stato sciopero per la sicurezza

(Di mercoledì 23 ottobre 2024)– Duee duesono il pesante bilancio di un’esplosione avvenuta oggi a Borgo Panigale () presso uno. Dove in seguito alla deflagrazione è crollato un capannone., 24 ottobre 2024, ciunoper la. Una delle vittime è deceduta dopo il trasporto in ospedale. In seguito L'articolo: duee dueperciper laproviene da Firenze Post.