Beneficenza, il 'Rotary & friends' è un successo: raccolti fondi per aiutare 44 famiglie fragili (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Davvero un successo straordinario la prima edizione di 'Rotary & friends', il Gran gala di Beneficenza, cena spettacolo a sostegno del progetto 'Libri in Cartella', il progetto principale del Rotary club Pontedera per l’annata Rotariana 2024 2025.Il progetto, nato dalla collaborazione tra Pisatoday.it - Beneficenza, il 'Rotary & friends' è un successo: raccolti fondi per aiutare 44 famiglie fragili Leggi tutta la notizia su Pisatoday.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Davvero unstraordinario la prima edizione di '', il Gran gala di, cena spettacolo a sostegno del progetto 'Libri in Cartella', il progetto principale delclub Pontedera per l’annata Rotariana 2024 2025.Il progetto, nato dalla collaborazione tra

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Pontedera, “Rotary & friends”: grande successo e tanti ospiti per la cena spettacolo a scopo benefico - PONTEDERA. Davvero un successo straordinario la prima edizione di “Rotary & friends” Gran gala di beneficenza, cena spettacolo a sostegno del progetto “Libri in Carrella”, il progetto principale del R ... (msn.com)

Rotary Club Mondovì e Corrado Leone and Friends uniti per la beneficenza giovedì 24 ottobre - Sarà una serata speciale a chiudere la tournée autunnale della band Corrado Leone and Friends. Giovedì 24 ottobre, infatti, il concerto “Lucio vs Lucio. Due storie, due voci, un’unica emozione” sarà ... (targatocn.it)

Vittoria Rotary e Lions organizzano un torneo di beneficenza di padel - Vittoria – Si terrà il prossimo 27 ottobre, dalle ore 9, presso la struttura sportiva Makanus il primo torneo di beneficenza organizzato congiuntamente dal Rotary Club Vittoria e dal Lions di Vittoria ... (quotidianodiragusa.it)