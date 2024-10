“Aveva un dolore al petto, l’hanno dimessa ed è morta”: la Procura indaga dopo la denuncia di una famiglia milanese (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Una 65enne di San Giorgio su Legnano (Milano) è stata trovata senza vita nel letto di casa lo scorso 26 settembre. Poco più di 24 ore prima, la donna era stata visitata al pronto soccorso di Legnano perché accusava forti dolori al petto ed era stata dimessa senza prognosi. La famiglia ha presentato denuncia, mentre l'Asst Over milanese assicura "massima collaborazione" nelle indagini. Fanpage.it - “Aveva un dolore al petto, l’hanno dimessa ed è morta”: la Procura indaga dopo la denuncia di una famiglia milanese Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Una 65enne di San Giorgio su Legnano (Milano) è stata trovata senza vita nel letto di casa lo scorso 26 settembre. Poco più di 24 ore prima, la donna era stata visitata al pronto soccorso di Legnano perché accusava forti dolori aled era statasenza prognosi. Laha presentato, mentre l'Asst Overassicura "massima collaborazione" nelle indagini.

