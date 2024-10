Avetrana, stop alla serie tv sull’omicidio di Sarah Scazzi: bloccata la messa in onda (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Non andrà in onda la serie tv sull’omicidio di Sarah Scazzi. Il tribunale civile di Taranto ha accolto il ricorso urgente, presentato dai legali del Comune di Avetrana, teso a bloccare la messa in onda della serie televisiva ‘Avetrana-Qui non è Hollywood’, dedicata al delitto della 15enne, avvenuto il 26 agosto del 2010 nella cittadina pugliese. La decisione del tribunale di Taranto è giunta in seguito alla richiesta del sindaco di Avetrana, Antonio Iazzi, il quale aveva presentato un ricorso d’urgenza ai sensi dell’articolo 700 del Codice di procedura civile, chiedendo la sospensione immediata della serie. Il timore del primo cittadino e della comunità locale era che la fiction potesse rafforzare i pregiudizi sulla cittadina, rappresentandola in modo diffamatorio come ignorante, retrograda e omertosa, attribuendo ad essa un’immagine che non riflette la realtà. Thesocialpost.it - Avetrana, stop alla serie tv sull’omicidio di Sarah Scazzi: bloccata la messa in onda Leggi tutta la notizia su Thesocialpost.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Non andrà inlatvdi. Il tribunale civile di Taranto ha accolto il ricorso urgente, presentato dai legali del Comune di, teso a bloccare laindellatelevisiva ‘-Qui non è Hollywood’, dedicata al delitto della 15enne, avvenuto il 26 agosto del 2010 nella cittadina pugliese. La decisione del tribunale di Taranto è giunta in seguitorichiesta del sindaco di, Antonio Iazzi, il quale aveva presentato un ricorso d’urgenza ai sensi dell’articolo 700 del Codice di procedura civile, chiedendo la sospensione immediata della. Il timore del primo cittadino e della comunità locale era che la fiction potesse rafforzare i pregiudizi sulla cittadina, rappresentandola in modo diffamatorio come ignorante, retrograda e omertosa, attribuendo ad essa un’immagine che non riflette la realtà.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Sarah Scazzi, il comune di Avetrana ferma la messa in onda della serie tv sull'omicidio della 15enne - I legali del Comune avevano sollecitato la sospensione della messa in onda della serie tv perché a loro giudizio risultava «indispensabile visionarla in anteprima al fine di appurare se l'associazione ... (ilgazzettino.it)

Stop alla serie tv su Sarah Scazzi, il tribunale sospende la messa in onda - Doveva essere lanciata il 25 ottobre. Accolto il ricorso d'urgenza presentato dal sindaco per cambiare il titolo “Avetrana - Qui non è Hollywood” ... (rainews.it)

Avetrana – Qui non è Hollywood, la serie, per ora, non andrà in onda - Il tribunale di Taranto ha emesso un provvedimento che stabilisce la sospensione cautelare della serie “Avetrana – Qui non è Hollywood”, dedicata all’omicidio di Sarah Scazzi la cui messa in onda, sul ... (msn.com)