Avetrana – Qui non è Hollywood in tribunale: la serie sospesa a causa di un ricorso del sindaco della cittadina (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Avetrana – Qui non è Hollywood in tribunale: la serie sospesa a causa di un ricorso del sindaco della cittadina La serie Disney+ Avetrana – Qui non è Hollywood è finita in tribunale. Antonio Attanasio, giudice della sezione civile del tribunale di Taranto, ha accolto il ricorso d’urgenza presentato dal sindaco di Avetrana, Antonio Iazzi. Nel ricorso il sindaco della cittadina chiedeva la sospensione immediata dell’uscita della serie tv, trovando un parere positivo nel giudice che ha proceduto con la sospensione cautelare per la serie. Leggi tutta la notizia su Cinefilos.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024)– Qui non èin: ladi undelLaDisney+– Qui non èè finita in. Antonio Attanasio, giudicesezione civile deldi Taranto, ha accolto ild’urgenza presentato daldi, Antonio Iazzi. Nelilchiedeva la sospensione immediata dell’uscitatv, trovando un parere positivo nel giudice che ha proceduto con la sospensione cautelare per la

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Avetrana - Qui non è Hollywood si ferma. Stop alla serie Disney+ dopo il ricorso del sindaco - La serie tv di Disney+ sul delitto di Avetrana (Avetrana - Qui non è Hollywood) è stata sospesa dopo un ricorso del sindaco della città in provincia di Taranto. (gazzetta.it)

Delitto di Avetrana, la serie tv non andrà in onda: arriva la sospensione del Tribunale - Il sindaco di Avetrana, nel suo ricorso, ha puntato il dito soprattutto sul titolo della serie, in quanto “potrebbe indurre gli utenti del prodotto cinematografico ad associare la città di Avetrana al ... (skuola.net)

Avetrana, stop alla serie tv sull'omicidio di Sarah Scazzi: il tribunale blocca la messa in onda. Il sindaco: «Il titolo va rettificato» - Stop alla messa in onda della serie tv "Avetrana-Qui non è Hollywood" su Disney+. La decisione è arrivata dalla sezione civile ... (msn.com)