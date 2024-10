Attacco terroristico in Turchia: è stato il PKK (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Un Attacco terroristico nella capitale turca Ankara ha fatto morti e feriti davanti alla sede delle Turkish Aerospace Industries. La Cnn turca ha pubblicato le immagini, catturate da una telecamera di sicurezza, del commando che ieri ha attaccato il campus delle industrie aerospaziali turche (Tusas) a Kahramankazan. Il gruppo di fuoco era composto da tre Attacco terroristico in Turchia: è stato il PKK L'Identità. Lidentita.it - Attacco terroristico in Turchia: è stato il PKK Leggi tutta la notizia su Lidentita.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Unnella capitale turca Ankara ha fatto morti e feriti davanti alla sede delle Turkish Aerospace Industries. La Cnn turca ha pubblicato le immagini, catturate da una telecamera di sicurezza, del commando che ieri ha attaccato il campus delle industrie aerospaziali turche (Tusas) a Kahramankazan. Il gruppo di fuoco era composto da trein: èil PKK L'Identità.

