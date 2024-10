Arrestati padre e figlio a Roma: scoperti oltre 30 chili di droga e 50 mila euro in contante (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Un’operazione congiunta della Polizia di Stato ha portato all’arresto di un padre e di un figlio a Roma, con il ritrovamento di una significativa quantità di stupefacenti e contante. L’episodio, avvenuto nel quartiere Appio Nuovo, si è rivelato complesso e ricco di dettagli che richiamano un’azione di contrasto allo spaccio di droga. L’operazione della Polizia I poliziotti del Commissariato Appio Nuovo sono intervenuti su segnalazione di attività sospette in via Montpellier. La scena si è presentata subito critica, con due auto note alle forze dell’ordine parcheggiate e un uomo che usciva da uno stabile vicino con un grande sacco. L’individuo, un italiano di 63 anni, ha caricato il sacco in una delle vetture e si è allontanato, diretto verso via di Bravetta, dove, fermandosi, sembrava attendere qualcuno. Gaeta.it - Arrestati padre e figlio a Roma: scoperti oltre 30 chili di droga e 50 mila euro in contante Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Un’operazione congiunta della Polizia di Stato ha portato all’arresto di une di un, con il ritrovamento di una significativa quantità di stupefacenti e. L’episodio, avvenuto nel quartiere Appio Nuovo, si è rivelato complesso e ricco di dettagli che richiamano un’azione di contrasto allo spaccio di. L’operazione della Polizia I poliziotti del Commissariato Appio Nuovo sono intervenuti su segnalazione di attività sospette in via Montpellier. La scena si è presentata subito critica, con due auto note alle forze dell’ordine parcheggiate e un uomo che usciva da uno stabile vicino con un grande sacco. L’individuo, un italiano di 63 anni, ha caricato il sacco in una delle vetture e si è allontanato, diretto verso via di Bravetta, dove, fermandosi, sembrava attendere qualcuno.

Magazzino della droga in casa - trovati oltre 30 chili di stupefacente. Arrestati padre e figlio - L'alt della polizia, le chiamate che arrivavano al cellulare. Sugli involucri degli stupefacenti il nome del destinatario, il luogo della consegna e la somma da ricevere. Padre e figlio, uno di 64 anni e l'altro 30, sono stati arrestati. Nella ... (Romatoday.it)

