Andrea Giambruno ospite della prima puntata di Belve

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) I fuorionda di Striscia la Notizia gli sono costati il posto da conduttore di Diario Del Giorno e hanno decretato la finesua relazione con la Premier Giorgia Meloni. Adesso, dopo un anno di silenzio, è arrivato il momento perdi dare la sua versione dei fatti. Il giornalista Mediaset è tra i protagonistidell’undicesima edizione di, in onda su Rai2 – inserata – martedì 19 novembre 2024.La presenza dinel programma è stata anticipata da Dagospia. L’ex first gentleman è dunque pronto a sottoporsi alle domande di Francesca Fagnani. Ospitata in cui avrà modo di chiarire anche la sua posizione con i vertici Mediaset, che hanno deciso di non farlo più apparire in video – pur facendogli curare il coordinamento redazionale – dopo lo scandalo dei “fuorionda hot” trasmessi dal tg satirico.