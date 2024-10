Albania, cosa succede ora? Nelle pieghe della direttiva Ue la possibile risposta alle ragioni contrapposte di giudici e governo (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Con la pubblicazione in italiano della sentenza del 4 ottobre della Corte di Giustizia dell’Unione europea è finalmente possibile farsi un’idea di quello che i giudici di Lussemburgo hanno detto e di come questa pronuncia impatti sullo scontro tra il governo italiano e i magistrati del Tribunale di Roma che hanno invalidato i trattenimenti di 12 richiedenti asilo nel centro albanese di Gjader. Attraverso un suo portavoce, ieri pomeriggio la Corte di Giustizia ha confermato che di fronte a un richiedente proveniente da Paese designato sicuro la cui domanda è stata respinta, il giudice deve verificare la legittimità della designazione. Un principio generale, ha detto, precisando poi che “le sentenze della Corte sono immediatamente vincolanti per gli Stati membri“. Per giudici e governo, tuttavia, il vincolo in questione ha significati differenti. Ilfattoquotidiano.it - Albania, cosa succede ora? Nelle pieghe della direttiva Ue la possibile risposta alle ragioni contrapposte di giudici e governo Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Con la pubblicazione in italianosentenza del 4 ottobreCorte di Giustizia dell’Unione europea è finalmentefarsi un’idea di quello che idi Lussemburgo hanno detto e di come questa pronuncia impatti sullo scontro tra ilitaliano e i magistrati del Tribunale di Roma che hanno invalidato i trattenimenti di 12 richiedenti asilo nel centro albanese di Gjader. Attraverso un suo portavoce, ieri pomeriggio la Corte di Giustizia ha confermato che di fronte a un richiedente proveniente da Paese designato sicuro la cui domanda è stata respinta, il giudice deve verificare la legittimitàdesignazione. Un principio generale, ha detto, precisando poi che “le sentenzeCorte sono immediatamente vincolanti per gli Stati membri“. Per, tuttavia, il vincolo in questione ha significati differenti.

