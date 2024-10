Volley Arno, buona anche la seconda. Vince 3-1 e convince contro lo Sporting Gau Arbia (Di martedì 22 ottobre 2024) Volley Arno, è buona anche la seconda. Le ragazze di coach Andrea Morucci espugnano il difficile campo di Arbia battendo per 3-1 lo Sporting Gau in una trasferta combattuta ma interpreta al meglio dalla giovane squadra montevarchina, capace per gran parte della gara di amministrare il risultato Arezzonotizie.it - Volley Arno, buona anche la seconda. Vince 3-1 e convince contro lo Sporting Gau Arbia Leggi tutta la notizia su Arezzonotizie.it (Di martedì 22 ottobre 2024), èla. Le ragazze di coach Andrea Morucci espugnano il difficile campo dibattendo per 3-1 loGau in una trasferta combattuta ma interpreta al meglio dalla giovane squadra montevarchina, capace per gran parte della gara di amministrare il risultato

Pallavolo. Sconfitta la UnoMaglia ValdarnInsieme e vittoria per la Volley Arno Montevarchi - “Genova è una squadra che punta in alto la quale ha messo in campo una fisicità superiore alla nostra. 00, è attesa la trasferta ad Asciano sul campo dello Sporting Gau Arbia, a caccia dei primi punti in classifica. Queste le parole del coach Veltroni " l'esordio in campionato si è rivelato duro come ce lo aspettavamo alla vigilia. (Lanazione.it)

Gazzotti fa tris alla prima di campionato : bene l’esordio per la Volley Valdarno - La prossima gara casalinga, sempre a a San Giovanni, sarà contro la Fantini - Folcieri di Cremona. Primo set che vede subito le padroni di casa prendere le misure alle ospiti arrivando anche a cinque lunghezze di distanza, secondo set più combattuto soprattutto nella parte centrale. Buona la prima della Bindi Spa Passione Volley Valdarno, che al debutto nel campionato di B1 femminile ha ... (Lanazione.it)

Serie D - debutto vincente per la Volley Arno - . E’ finita 3-2 al tie break sul punteggio di 18-16 la prima gara casalinga della Volley Arno contro la squadra fiorentina, neo promossa, di Certosa Volley. Un risultato che dimostra quanto sia stata di una partita combattuta, per tutti e 5 set, dove le montevarchine hanno prevalso sul filo di lana. (Arezzonotizie.it)