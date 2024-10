Violenza domestica: scatta il braccialetto elettronico per fermare un 59enne violento (Di martedì 22 ottobre 2024) Chieti - Dopo anni di maltrattamenti, le forze dell'ordine intervengono per tutelare la vittima con l'applicazione di misure restrittive. Un uomo di 59 anni residente nella provincia di Chieti è stato sottoposto a misure cautelari, tra cui l’allontanamento dalla casa familiare e l'applicazione del braccialetto elettronico. Questo intervento, eseguito dai carabinieri, arriva in seguito a una denuncia presentata a settembre, che accusava l'uomo di maltrattamenti e di porto ingiustificato di coltello. Le indagini hanno rivelato un lungo periodo di abusi nei confronti della sua compagna, con la quale conviveva. La vittima ha subito ripetute violenze fisiche e psichiche, che in alcune occasioni si sono estese anche a minacce di morte. La gravità della situazione ha portato le autorità a intervenire rapidamente, con l’obiettivo di assicurare una protezione efficace e tempestiva alla donna. Abruzzo24ore.tv - Violenza domestica: scatta il braccialetto elettronico per fermare un 59enne violento Leggi tutta la notizia su Abruzzo24ore.tv (Di martedì 22 ottobre 2024) Chieti - Dopo anni di maltrattamenti, le forze dell'ordine intervengono per tutelare la vittima con l'applicazione di misure restrittive. Un uomo di 59 anni residente nella provincia di Chieti è stato sottoposto a misure cautelari, tra cui l’allontanamento dalla casa familiare e l'applicazione del. Questo intervento, eseguito dai carabinieri, arriva in seguito a una denuncia presentata a settembre, che accusava l'uomo di maltrattamenti e di porto ingiustificato di coltello. Le indagini hanno rivelato un lungo periodo di abusi nei confronti della sua compagna, con la quale conviveva. La vittima ha subito ripetute violenze fisiche e psichiche, che in alcune occasioni si sono estese anche a minacce di morte. La gravità della situazione ha portato le autorità a intervenire rapidamente, con l’obiettivo di assicurare una protezione efficace e tempestiva alla donna.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi piĂą recenti.

Il Governo Meloni compie 2 anni - tutte le misure economiche dell’esecutivo - Essendo una legge delega, questa misura non ha introdotto nuove norme, ma ha dato al Governo la possibilità di riformare il fisco entro due anni senza più passaggi parlamentari. Molto discussa la creazione dei centri per il rimpatrio in Albania, al centro dello scontro con la magistratura e del nuovo Decreto Immigrazione che ha ridefinito quali siano i Paesi sicuri. (Quifinanza.it)

In piazza con i sindacati anche Fratoianni - Bonelli e Calenda : “Servono misure - governo sembra fregarsene” - 200 aziende, e convocare, perché è assurdo che non sia successo, che sia successo solo in Parlamento, Tavares ed Elkann a palazzo Chigi, ma farlo subito, perché il prossimo anno noi avremo un disastro industriale annunciato“. Sindacati uniti e tutti i lavoratori e le lavoratrici, spina dorsale di questo paese, per rivendicare un piano industriale e giustizia di fronte a un’impresa che ha preso ... (Lapresse.it)

TikTok e i danni sui giovani : misure preventive limitate per preservare il traffico - TikTok ha identificato gli effetti dannosi della sua piattaforma sui giovani utenti ma ha limitato le misure preventive per evitare un calo del traffico. . . E' la rivelazione di una radio pubblica statunitense che ha visionato dei documenti interni della societĂ . La compagnia cinese ha intanto reso noto che taglierĂ centinaia di posti di lavoro nella moderazione dei contenuti per potenziare ... (Gazzettadelsud.it)