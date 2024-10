Via al Premio Bianca d'Aponte nel teatro Cimarosa (Di martedì 22 ottobre 2024) Tutto pronto per il Premio Bianca d’Aponte per cantautrici, che tocca il traguardo della 20esima edizione, consolidandosi come uno degli appuntamenti più prestigiosi per la canzone d’autore italiana. Ampio e di alto livello il parterre degli ospiti che si esibiranno al teatro Cimarosa di Casertanews.it - Via al Premio Bianca d'Aponte nel teatro Cimarosa Leggi tutta la notizia su Casertanews.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Tutto pronto per ild’per cantautrici, che tocca il traguardo della 20esima edizione, consolidandosi come uno degli appuntamenti più prestigiosi per la canzone d’autore italiana. Ampio e di alto livello il parterre degli ospiti che si esibiranno aldi

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Al via giovedì 24 ottobre il 20° Premio Bianca d’Aponte - IL PROGRAMMA L’evento si aprirà con una anteprima giovedì 24 ottobre alle ore 10 all’Auditorium Bianca d’Aponte (in Via Nobel ad Aversa), con una masterclass a ingresso gratuito sulla scrittura di canzoni, tenuta da Giuseppe Anastasi e Giuseppe Barbera. Faranno parte della prima giuria: Giuseppe Anastasi, Rachele Andrioli, Giuseppe Barbera, Tony Bungaro, Rossana Casale, Valentina Casalena ... (Lopinionista.it)

Premio Bianca d’Aponte - giovedì la 20° edizione al “Cimarosa” di Aversa - La giuria generale assegnerà inoltre delle targhe al miglior testo (dedicata a Oscar Avogadro), alla migliore musica e alla migliore interpretazione. Seguiranno ogni giovedì altre quattro puntate. it Sito web: www. Tempo di lettura: 7 minutiQuasi al via il Premio Bianca d’Aponte per cantautrici, che tocca il traguardo della 20a edizione, consolidandosi come uno degli appuntamenti più ... (Anteprima24.it)

Il Premio Bianca d’Aponte fa 20 anni - luce sulle cantautricic - Qualità e passione animano il Premio Bianca d’Aponte, riservato alle cantautrici, che spegne quest’anno 20 candeline. La giuria assegnerà inoltre targhe al miglior testo (dedicata a Oscar Avogadro), alla migliore musica e alla migliore interpretazione. A confrontarsi nel contest saranno dieci artiste: Beo (da Roma), Irene Di Brino (Livorno), Fremir (Napoli ), Gama (Matera), Giulia Leone ... (Ildenaro.it)