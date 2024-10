Vertice tra Inter, Milan, Comune e ministri: i club vogliono il nuovo stadio nell’area di San Siro. Abodi: “Un punto di svolta” (Di martedì 22 ottobre 2024) Un nuovo stadio a due passi da San Siro. Questa l’ultima proposta della delegazione di Inter e Milan – composta dai dirigenti di Oaktree Capital e Redbird Capital Partners -, presentata al Sindaco di Milano Giuseppe Sala e alla soprintendente Emanuela Carpani, ricevuti dal ministro della Cultura Alessandro Giuli. All’incontro era presente anche il ministro dello sport Andrea Abodi. Il progetto dei due club prevede l’acquisto dell’area circostante al Meazza, compreso lo stadio, per poter costruire un nuovo impianto proprio accanto a quello “vecchio”. A breve verrà presentata la manifestazione di Interesse da parte delle due società. Ilfattoquotidiano.it - Vertice tra Inter, Milan, Comune e ministri: i club vogliono il nuovo stadio nell’area di San Siro. Abodi: “Un punto di svolta” Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Una due passi da San. Questa l’ultima proposta della delegazione di– composta dai dirigenti di Oaktree Capital e Redbird Capital Partners -, presentata al Sindaco dio Giuseppe Sala e alla soprintendente Emanuela Carpani, ricevuti dal ministro della Cultura Alessandro Giuli. All’incontro era presente anche il ministro dello sport Andrea. Il progetto dei dueprevede l’acquisto dell’area circostante al Meazza, compreso lo, per poter costruire unimpianto proprio accanto a quello “vecchio”. A breve verrà presentata la manifestazione diesse da parte delle due società.

