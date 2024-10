Vertenza Natuzzi, l'azienda ai sindacati: "Con l'aiuto del Governo stop a licenziamenti collettivi" (Di martedì 22 ottobre 2024) Se ci sarà l'impegno dell'Esecutivo, l'azienda procederà a "saturare" le fabbriche italiane evitando, quindi, il ricorso agli ammortizzatori sociali. Natuzzi spa, nel corso di un incontro con i sindacati Cobas e Usb, ha comunicato di essere impegnata a cercare soluzioni alternative ai Baritoday.it - Vertenza Natuzzi, l'azienda ai sindacati: "Con l'aiuto del Governo stop a licenziamenti collettivi" Leggi tutta la notizia su Baritoday.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Se ci sarà l'impegno dell'Esecutivo, l'procederà a "saturare" le fabbriche italiane evitando, quindi, il ricorso agli ammortizzatori sociali.spa, nel corso di un incontro con iCobas e Usb, ha comunicato di essere impegnata a cercare soluzioni alternative ai

Natuzzi spa cerca alternative ai licenziamenti collettivi : incontro con sindacati a Bari - Se le autorità saranno in grado di fornire le facilitazioni necessarie, l’azienda prevede di ottimizzare pienamente le proprie strutture produttive, minimizzando la necessità di ricorrere a licenziamenti. I rappresentanti sindacali hanno colto l’occasione per esprimere le preoccupazioni dei lavoratori, in particolare riguardo al futuro occupazionale in un contesto di mercato incerto. (Gaeta.it)