Verso un nuovo ruolo delle farmacie: "Tutelarle dalla grande distribuzione" (Di martedì 22 ottobre 2024) "Da questo evento lanciamo la grande sfida dei prossimi anni sul nuovo ruolo della farmacia, unendo la visione di servizio pubblico e privato e tutelando i farmacisti contro chi vuole aprire alla grande distribuzione la possibilità di vendere medicine". Con queste parole il sindaco Michele Conti ha presentato la seconda edizione dell’Officina di Galeno, l’appuntamento di rilievo nazionale dedicato al mondo farmaceutico e socio sanitario che si terrà a Pisa giovedì e venerdì. Un laboratorio multidisciplinare ideato dal vicepresidente di Assofarm e amministratore delle farmacie Comunali di Pisa, Andrea Porcaro D’Ambrosio, che pone al centro del dibattito il ruolo delle farmacie nel sistema sanitario di prossimità . Lanazione.it - Verso un nuovo ruolo delle farmacie: "Tutelarle dalla grande distribuzione" Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di martedì 22 ottobre 2024) "Da questo evento lanciamo lasfida dei prossimi anni suldella farmacia, unendo la visione di servizio pubblico e privato e tutelando i farmacisti contro chi vuole aprire allala possibilità di vendere medicine". Con queste parole il sindaco Michele Conti ha presentato la seconda edizione dell’Officina di Galeno, l’appuntamento di rilievo nazionale dedicato al mondo farmaceutico e socio sanitario che si terrà a Pisa giovedì e venerdì. Un laboratorio multidisciplinare ideato dal vicepresidente di Assofarm e amministratoreComunali di Pisa, Andrea Porcaro D’Ambrosio, che pone al centro del dibattito ilnel sistema sanitario di prossimità .

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi piĂą recenti.

Lorenzo e Shaila - eliminati al televoto - scoprono il loro nuovo destino al Grande Fratello 2024 - Convinti di aver subito una insanabile eliminazione, la loro sorpresa è stata palpabile quando Alfonso Signorini, il conduttore del programma, ha avviato il confronto. “Sin dal secondo giorno, il mio cuore andava in una direzione,” ha rivelato, sottolineando il processo di autoanalisi che ha vissuto nel corso della sua esperienza nel reality. (Gaeta.it)

Al via la vendita dei biglietti singoli per i primi spettacoli della rassegna Il Grande Teatro al Nuovo di Verona - Mercoledì 16 ottobre è stato l’ultimo giorno utile per poter acquistare l’abbonamento alla rassegna "Il Grande Teatro", organizzata dal Comune di Verona in collaborazione con il Teatro Stabile. Terminata la campagna abbonamenti, da lunedì 21 ottobre saranno in vendita i biglietti per i singoli... (Veronasera.it)

Shaila Gatta - triangolo di fuoco al Grande Fratello : nuovo cambio di rotta! Torna la confusione tra Javier e Lorenzo - . Shaila Gatta è di nuovo confusa: nuovo cambio di rotta al Grande Fratello, torna la confusione tra Javier Martinez e Lorenzo Spolverato. rticolo Shaila Gatta, triangolo di fuoco al Grande Fratello: nuovo cambio di rotta! Torna la confusione tra Javier e Lorenzo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in. (Blogtivvu.com)