Vasari e il potere dell’allegoria: un omaggio internazionale ad Arezzo ( foto) (Di martedì 22 ottobre 2024) Presentata a Roma al Ministero della Cultura “Vasari. Il Teatro delle Virtù”, grande mostra con oltre 100 opere tra inediti, pale monumentali e capolavori da MET, Albertina e Louvre // Dal 31 ottobre al 2 febbraio 2025 ad Arezzo, per le celebrazioni Arezzo ospiterà una grande mostra intitolata “Vasari. Il Teatro delle Virtù”, distribuita tra la Galleria Comunale d’Arte Moderna e l’ex Chiesa di Sant’Ignazio. L’evento, curato da Cristina Acidini e Alessandra Baroni, celebra il 450º anniversario della morte di Giorgio Vasari, riunendo oltre 100 opere provenienti da musei internazionali e italiani, come il MET di New York, il Louvre e gli Uffizi. La mostra si concentra sull’uso dell’allegoria nell’arte Vasariana, esplorando temi sacri e profani che Vasari sviluppò sotto la protezione di Cosimo I de’ Medici. Tra le opere esposte vi sono dipinti, disegni e monumentali pale d’altare. Lortica.it - Vasari e il potere dell’allegoria: un omaggio internazionale ad Arezzo ( foto) Leggi tutta la notizia su Lortica.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Presentata a Roma al Ministero della Cultura “. Il Teatro delle Virtù”, grande mostra con oltre 100 opere tra inediti, pale monumentali e capolavori da MET, Albertina e Louvre // Dal 31 ottobre al 2 febbraio 2025 ad, per le celebrazioniospiterà una grande mostra intitolata “. Il Teatro delle Virtù”, distribuita tra la Galleria Comunale d’Arte Moderna e l’ex Chiesa di Sant’Ignazio. L’evento, curato da Cristina Acidini e Alessandra Baroni, celebra il 450º anniversario della morte di Giorgio, riunendo oltre 100 opere provenienti da musei internazionali e italiani, come il MET di New York, il Louvre e gli Uffizi. La mostra si concentra sull’usonell’arteana, esplorando temi sacri e profani chesviluppò sotto la protezione di Cosimo I de’ Medici. Tra le opere esposte vi sono dipinti, disegni e monumentali pale d’altare.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

L'Arezzo di Giorgio Vasari : due giornate per scoprire i luoghi del genio - In occasione della tredicesima edizione delle Giornate FAI d’Autunno, manifestazione nazionale organizzata dal FAI in tutta Italia, la Delegazione FAI di Arezzo e Provincia propone un percorso inedito dedicato a Giorgio Vasari per celebrare il genio del grande artista aretino, a 450 anni dalla... (Arezzonotizie.it)

Giorgio Vasari attraverso le sue carte - mostra ad Arezzo - (Adnkronos) – Un percorso documentale che approfondisce il modo in cui Giorgio Vasari operò per condizionare la memoria che, i contemporanei prima e i posteri in seguito, avrebbero avuto della sua figura e del suo lavoro. Giorgio Vasari […]. Da sabato 28 settembre negli spazi dell'Archivio di Stato di Arezzo sarà allestita "Costruire un'immagine di sé. (Periodicodaily.com)

Una passeggiata teatrale nel centro storico di Arezzo con Giorgio Vasari - Una passeggiata per il centro storico di Arezzo accompagnati da una guida d’eccezione: Giorgio Vasari. L’appuntamento è fissato per le 16.00 di sabato 21 settembre e per le 10.30 di domenica 22 settembre quando, con partenza da Museo di Casa Vasari in via XX Settembre, verrà messo in scena lo... (Arezzonotizie.it)