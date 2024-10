UeD, Brando e Raffaella lasciati per finta? Beccati a baciarsi (FOTO) (Di martedì 22 ottobre 2024) Di recente Raffaella Scuotto aveva annunciato la rottura con Brando Ephrikian (QUI i motivi della separazione). Le parole scritte dalla ragazza sui social avevano fatto pensare, non solo a una cosa definitiva, ma anche alla possibilità che a sbagliare gravemente nel rapporto fosse stato l'ex tronista di Uomini e Donne. Ebbene, a distanza di un po' di giorni da quell'annuncio, è trapelata una segnalazione piuttosto grave che sembra lasciar trapelare una versione dei fatti completamente differente. Brando e Raffaella sono stati Beccati insieme a Napoli intenti a scambiarsi baci ed effusioni romantiche. Sui social, però, i due stanno continuando a mostrarsi separati. Questo, dunque, sta rafforzando caldamente le ipotesi di chi crede che il tutto sia stato inscenato per fare hype. Tvpertutti.it - UeD, Brando e Raffaella lasciati per finta? Beccati a baciarsi (FOTO) Leggi tutta la notizia su Tvpertutti.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Di recenteScuotto aveva annunciato la rottura conEphrikian (QUI i motivi della separazione). Le parole scritte dalla ragazza sui social avevano fatto pensare, non solo a una cosa definitiva, ma anche alla possibilità che a sbagliare gravemente nel rapporto fosse stato l'ex tronista di Uomini e Donne. Ebbene, a distanza di un po' di giorni da quell'annuncio, è trapelata una segnalazione piuttosto grave che sembra lasciar trapelare una versione dei fatti completamente differente.sono statiinsieme a Napoli intenti a scambiarsi baci ed effusioni romantiche. Sui social, però, i due stanno continuando a mostrarsi separati. Questo, dunque, sta rafforzando caldamente le ipotesi di chi crede che il tutto sia stato inscenato per fare hype.

