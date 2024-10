Trump frigge le patatine al McDonald’s ma “è vuoto ed è tutto finto”: cerchiamo di capire (Di martedì 22 ottobre 2024) Trump viene ripreso mentre frigge le patatine in un McDonald’s in Pennsylvania, ma è in verità il locale vuoto ed è tutto finto, con giornalisti attori e comparse, come in una distopia. È una tranquilla giornata di campagna elettorale in Pennsylvania, e Donald Trump decide di fare un’apparizione insolita. Dove? In un McDonald’s. L’obiettivo è mostrare che anche un miliardario può, ogni tanto, mettere le mani in pasta—anzi, nelle patatine. Trump si avvicina al bancone del fast food, pronto a “lavorare al fry cooker”, facendo un velato riferimento al lavoro di gioventù della vicepresidente Kamala Harris, che aveva raccontato di aver lavorato in un fast food durante il college. Stoccata perfetta. Ma c’è un dettaglio: quel McDonald’s era chiuso al pubblico. Metropolitanmagazine.it - Trump frigge le patatine al McDonald’s ma “è vuoto ed è tutto finto”: cerchiamo di capire Leggi tutta la notizia su Metropolitanmagazine.it (Di martedì 22 ottobre 2024)viene ripreso mentrelein unin Pennsylvania, ma è in verità il localeed è, con giornalisti attori e comparse, come in una distopia. È una tranquilla giornata di campagna elettorale in Pennsylvania, e Donalddecide di fare un’apparizione insolita. Dove? In un. L’obiettivo è mostrare che anche un miliardario può, ogni tanto, mettere le mani in pasta—anzi, nellesi avvicina al bancone del fast food, pronto a “lavorare al fry cooker”, facendo un velato riferimento al lavoro di gioventù della vicepresidente Kamala Harris, che aveva raccontato di aver lavorato in un fast food durante il college. Stoccata perfetta. Ma c’è un dettaglio: quelera chiuso al pubblico.

