Tradizione scozzese con un’anima giapponese | Atalanta ecco il Celtic

(Di martedì 22 ottobre 2024) Archiviato il successo in terra lagunare contro il Venezia, l’cerca consensi e continuità anche in Champions League. Domani sera (mercoledì 23 ottobre) al Gewiss Stadium arriva infatti ilper la sfida della terza giornata della fase campionato della massima rassegna continentale. Una partita da non sbagliare perché dopo i quattro punti conquistati complessivamente tra Arsenal e Shakhtar, la Dea cerca un’altra vittoria che in chiave qualificazione avrebbe un peso non indifferente, anche alla luce della portata delle successive sfide europee che completeranno il calendario nerazzurro da qui a gennaio. Le due squadre si presentano all’appuntamento distanziate di una sola lunghezza in favore della Dea.