Slalom gigante femminile Soelden 2024 in tv: data, orario e diretta streaming sci alpino (Di martedì 22 ottobre 2024) Inizia il conto alla rovescia per lo Slalom gigante di Soelden, gara valevole per la Coppa del Mondo femminile 2024/2025 di sci alpino. Si alza ufficialmente il sipario sulla nuova stagione: sulle nevi austriache del Rettenbach le migliori sciatrici del mondo vanno a caccia subito di una grande prestazione per iniziare con il piede giusto. Fari puntati sulla detentrice della Sfera di Cristallo, la svizzera Lara Gut-Behrami, oltre che sulla fuoriclasse statunitense Mikaela Shiffrin e sulle stelle azzurre Federica Brignone e Marta Bassino, ma non solo. Si preannuncia grande spettacolo: chi si aggiudicherà la vittoria? L’appuntamento è per le ore 10:00 di sabato 26 ottobre con la prima manche, mentre la seconda si svolgerà dalle ore 13:00. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Inizia il conto alla rovescia per lodi, gara valevole per la Coppa del Mondo/2025 di sci. Si alza ufficialmente il sipario sulla nuova stagione: sulle nevi austriache del Rettenbach le migliori sciatrici del mondo vanno a caccia subito di una grande prestazione per iniziare con il piede giusto. Fari puntati sulla detentrice della Sfera di Cristallo, la svizzera Lara Gut-Behrami, oltre che sulla fuoriclasse statunitense Mikaela Shiffrin e sulle stelle azzurre Federica Brignone e Marta Bassino, ma non solo. Si preannuncia grande spettacolo: chi si aggiudicherà la vittoria? L’appuntamento è per le ore 10:00 di sabato 26 ottobre con la prima manche, mentre la seconda si svolgerà dalle ore 13:00.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Slalom gigante maschile Soelden 2024 in tv : data - orario e diretta streaming sci alpino - Inizia il conto alla rovescia per lo slalom gigante di Soelden, gara valevole per la Coppa del Mondo maschile 2024/2025 di sci alpino. Si preannuncia grande spettacolo: chi si aggiudicherà la vittoria? L’appuntamento è per le ore 10:00 di domenica 27 ottobre con la prima manche, mentre la seconda si svolgerà dalle ore 13:00. (Sportface.it)

Sci alpino - calendario che sfavorisce sempre i velocisti : più gare di gigante e slalom. E le cancellazioni… - Non è infatti in calendario alcuna gara di combinata alpina individuale né di parallelo. Rinviato anche l’esordio della combinata alpina a squadre (maschile e femminile), specialità olimpica a Milano-Cortina 2026. Anton (Austria) Super-G 14 gennaio Flachau (Austria) Slalom18 gennaio Cortina d’Ampezzo (Italia) Discesa19 gennaio Cortina d’Ampezzo (Italia) Super-G21 gennaio Kronplatz (Italia) ... (Oasport.it)

Slalom gigante femminile Soelden 2024 in tv : data - orario e diretta streaming sci alpino - Fari puntati sulla detentrice della Sfera di Cristallo, la svizzera Lara Gut-Behrami, oltre che sulla fuoriclasse statunitense Mikaela Shiffrin e sulle stelle azzurre Federica Brignone e Marta Bassino, ma non solo. it vi terrà informati con una diretta testuale minuto per minuto, la cronaca al termine e tutti i risultati e la classifica generale aggiornata. (Sportface.it)