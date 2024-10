Sismex Appennino 2024: l’Unione dei Comuni Montani del Casentino al lavoro per coordinare le attività in emergenza (Di martedì 22 ottobre 2024) Arezzo, 22 ottobre 2024 – Sismex Appennino 2024: l’Unione dei Comuni Montani del Casentino al lavoro per coordinare le attività in emergenza. E’ terminata dopo tre giorni di prove e simulazioni, l’esercitazione “Sismex Appennino 2024”, organizzata da Prefettura e Provincia di Arezzo insieme a tutti le strutture e istituzioni che fanno parte del sistema di Protezione Civile. L’obiettivo è stato quello di verificare l'efficacia dei Piani Comunali e del Piano Provinciale di Protezione Civile, in un contesto di simulazione di un sisma di Magnitudo 6.0 con epicentro nella zona del Montefeltro, con ripercussioni nei territori del Casentino, Valtiberina e Pratomagno. Lanazione.it - Sismex Appennino 2024: l’Unione dei Comuni Montani del Casentino al lavoro per coordinare le attività in emergenza Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Arezzo, 22 ottobredeidelalperlein. E’ terminata dopo tre giorni di prove e simulazioni, l’esercitazione “”, organizzata da Prefettura e Provincia di Arezzo insieme a tutti le strutture e istituzioni che fanno parte del sistema di Protezione Civile. L’obiettivo è stato quello di verificare l'efficacia dei Piani Comunali e del Piano Provinciale di Protezione Civile, in un contesto di simulazione di un sisma di Magnitudo 6.0 con epicentro nella zona del Montefeltro, con ripercussioni nei territori del, Valtiberina e Pratomagno.

