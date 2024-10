Scuola di Formazione Socio-Politica: a lezione in Diocesi (Di martedì 22 ottobre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiLa Diocesi di Ariano Irpino-Lacedonia è lieta di annunciare l’avvio della prima edizione della Scuola di Formazione Socio-Politica, un’opportunità rivolta a tutti coloro che desiderano approfondire le dinamiche sociali e politiche del nostro tempo. In un periodo storico caratterizzato da importanti sfide sociali ed economiche, quali ad esempio quella dello spopolamento delle Aree Interne o della scarsa partecipazione alla vita pubblica, questa Scuola si propone di fornire strumenti concreti per un impegno attivo e consapevole nella comunità. Le attività inizieranno con il primo incontro giovedì 24 ottobre alle ore 19:30, mentre gli incontri successivi si svolgeranno di sabato alle ore 18:00, come da programma. Anteprima24.it - Scuola di Formazione Socio-Politica: a lezione in Diocesi Leggi tutta la notizia su Anteprima24.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiLadi Ariano Irpino-Lacedonia è lieta di annunciare l’avvio della prima edizione delladi, un’opportunità rivolta a tutti coloro che desiderano approfondire le dinamiche sociali e politiche del nostro tempo. In un periodo storico caratterizzato da importanti sfide sociali ed economiche, quali ad esempio quella dello spopolamento delle Aree Interne o della scarsa partecipazione alla vita pubblica, questasi propone di fornire strumenti concreti per un impegno attivo e consapevole nella comunità. Le attività inizieranno con il primo incontro giovedì 24 ottobre alle ore 19:30, mentre gli incontri successivi si svolgeranno di sabato alle ore 18:00, come da programma.

