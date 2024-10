Spettacolo.periodicodaily.com - Scopri il Nuovo Singolo “COSMO” dei GRAVENIA

(Di martedì 22 ottobre 2024) “” è ildella band dei, e rappresenta un viaggio musicale tra energia e ciclicità, che risveglia l’anima e invita all’avventura. Annuncio del” deiA partire da venerdì 25 ottobre 2024, il” (Overdub Recordings) deientrerà in rotazione radiofonica. Questo brano sarà disponibile sulle piattaforme digitali già dal 22 ottobre, permettendo agli ascoltatori di immergersi nella sonorità unica della band. Caratteristiche Musicali di “” “” si presenta come un pezzo energico e vivace, con un’atmosfera ridondante e ciclica. L’ascoltatore avrà la sensazione di accendere una vecchia auto dopo un lungo periodo, pronta per intraprendere unviaggio. La musica si sviluppa accompagnando il pubblico in un’interpretazione metaforica di un’avventura.