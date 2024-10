Scontro tra moto e Porsche, ventenne all’ospedale (Di martedì 22 ottobre 2024) Scontro tra una moto e una Porsche in via Emilia Pavese, nella mattinata di martedì 22 ottobre. Secondo una prima ricostruzione, il conducente della Porsche, per cause il vaglio degli agenti della polizia locale di Piacenza, avrebbe tamponato una moto condotta da un ventenne. Nell’urto il Ilpiacenza.it - Scontro tra moto e Porsche, ventenne all’ospedale Leggi tutta la notizia su Ilpiacenza.it (Di martedì 22 ottobre 2024)tra unae unain via Emilia Pavese, nella mattinata di martedì 22 ottobre. Secondo una prima ricostruzione, il conducente della, per cause il vaglio degli agenti della polizia locale di Piacenza, avrebbe tamponato unacondotta da un. Nell’urto il

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Scontro tra moto e Porsche, ventenne all’ospedale - Scontro tra una moto e una Porsche in via Emilia Pavese, nella mattinata di martedì 22 ottobre. Secondo una prima ricostruzione, il conducente della Porsche, per cause il vaglio degli agenti della pol ... (ilpiacenza.it)

IMSA | Alla Petit Le Mans arriva il primo titolo per la Porsche - Nonostante un cavo di collegamento difettoso al volante, una corsa interrotta fino all'11° posto in GTD Pro è stata sufficiente a Laurin Heinrich per assicurarsi il titolo con la Porsche di AO Racing ... (it.motorsport.com)

Violentissimo scontro tra una Porsche e un altro mezzo (FOTO), momenti di paura lungo la statale: tre persone trasportate in ospedale - CURON VENOSTA. L'allerta è scattata nel pomeriggio di ieri, 14 ottobre, (poco prima delle 18) quando per cause in fase di accertamento una Porsche e un altro mezzo si sono scontrati nella zona di Curo ... (ildolomiti.it)