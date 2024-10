Roma, sgomberato hotel occupato da un centinaio di latinos (Di martedì 22 ottobre 2024) Alcuni appartenenti alla comunità di ‘latinos’ hanno accettato la sistemazione alloggiativa offerta dal Comune di Roma Imolaoggi.it - Roma, sgomberato hotel occupato da un centinaio di latinos Leggi tutta la notizia su Imolaoggi.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Alcuni appartenenti alla comunità di ‘’ hanno accettato la sistemazione alloggiativa offerta dal Comune di

Roma - sgomberato l'hotel occupato da latinos nel quartiere Romanina - Alcuni appartenenti alla comunità di 'Latinos' hanno accettato la sistemazione alloggiativa offerta dal Comune di Roma. Sono iniziate questa mattina all'alba le operazioni di sgombero dell'ex hotel 'Petra', di via Sante Vandi, nel quartiere Romanina che era stato occupato la settimana scorsa da un centinaio di cittadini sud americani.

Roma - sgomberato l'ex hotel Jonio in via Silicella. Il video - L'operazione, ribattezzata 'Deflusso volontario', ha visto impiegati la polizia, polizia locale di Roma Capitale e carabinieri. Roma, 15 ottobre 2024 – E' stato sgomberato questa mattina l'ex hotel Jonio in via Silicella, in zona Torre Maura a Roma. Noi abbiamo attivato tutte le sale sociali, quindi stiamo cercando di sistemare tutte le fragilità, a iniziare da donne e bambini", ha ...

Roma - blitz delle Forze dell'ordine : sgomberato l'ex hotel Cinecittà - Nel corso dello sgombero Carabinieri e Polizia, grazie anche alle unità cinofile, hanno recuperato e sequestrato in alcune stanze in disuso una pianta di marijuana e 10 dosi di cocaina.