Riscaldamento a Bologna: da oggi si può accendere, come risparmiare sulla bolletta (Di martedì 22 ottobre 2024) Quante ore al giorno si possono accendere i termosifoni e qual è la temperatura massima prevista per gli ambienti. Ecco alcuni suggerimenti da seguire per ridurre i consumi Ilrestodelcarlino.it - Riscaldamento a Bologna: da oggi si può accendere, come risparmiare sulla bolletta Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Quante ore al giorno si possonoi termosifoni e qual è la temperatura massima prevista per gli ambienti. Ecco alcuni suggerimenti da seguire per ridurre i consumi

Regole severe per accendere il riscaldamento - In primavera era successo lo stesso, spegnimento anticipato e poi tornato freddo e conseguente necessità di riaccendere. Con le valvole sui caloriferi penso che nessuno li tenga accesi se non necessario considerando i costi notevoli che ciò comporta. Si tratta di indicazioni tese a contenere lo spreco di energia da riscaldamento. (Ilrestodelcarlino.it)

Riscaldamento in casa - quando si può accendere : le date - È importante individuare in quale fascia si rientra, così da sapere con precisione quali sono le date di accensione e spegnimento dei riscaldamenti e quante sono le ore giornaliere in cui si può usufruire dei caloriferi. Lo spegnimento dei termosifoni, invece, è previsto – sempre in base alle fasce climatiche – tra il 15 marzo e il 15 aprile 2025. (Dilei.it)

Si può accendere il riscaldamento - "ma fatelo solo sotto i 19 gradi" - Da martedì 15 ottobre è possibile accendere gli impianti di riscaldamento domestici, che potranno rimanere attivi fino al 15 aprile per un massimo di 13 ore al giorno comprese tra le 5 del mattino e le 23. Si invita, però, ad accendere solo se la temperatura negli ambienti scende al di sotto... (Modenatoday.it)