Rider e diritto al lavoro, una sfida ancora aperta (Di martedì 22 ottobre 2024) Il lavoro dei Rider mette in crisi le categorie tradizionali del diritto del lavoro. La nuova direttiva europea propone tutele, ma una vera soluzione potrebbe arrivare solo attraverso contratti collettivi e relazioni industriali

A Bologna riders al lavoro durante l’alluvione. CGIL : “Denunciamo le società di food delivery” - Continua a leggere . Gaia Stanzani (NIDIL CGGIL): "Dal nostro punto di vista le società di food delivery hanno commesso un reato. È obbligo dei datori di lavoro tutelare sempre la salute e la sicurezza dei lavoratori. Non aver chiuso le piattaforme di prenotazione sabato sera, rendendole dunque accessibili ai consumatori come fosse stata una giornata qualunque, ha messo in serio pericolo la ... (Fanpage.it)

Quanto prende un rider? L’inchiesta rivela paghe da fame. I nodi infortuni e ritmi di lavoro - “Uno spaccato del presente che, una volta completata l’inchiesta, servirà come base per le future battaglie sindacali legate anche alla direttiva Ue”, prosegue Turi. . Una fotografia che emerge dai risultati ancora parziali (sono state analizzate le risposte di 318 rider, una buona fetta operativi su Milano) di una grande inchiesta avviata dalla Nidil-Cgil sulle condizioni di lavoro dei ... (Ilgiorno.it)

Come cambia il lavoro dei rider con la nuova direttiva europea - Dopo la pubblicazione, ci saranno due anni di tempo per metterla in pratica nei vari Stati. Continua a leggere . La nuova direttiva Ue sui diritti dei lavoratori delle piattaforme digitali ha avuto il via libera definitivo. Tra le novità , la possibilità per i lavoratori di contestare le decisioni dell'algoritmo e la "presunzione" di un rapporto di lavoro da dipendenti. (Fanpage.it)