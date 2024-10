Regionali Umbria: centrodestra per il bis, Tesei parte in vantaggio. Sfida su sanità e inceneritore (Di martedì 22 ottobre 2024) Perugia, 22 ottobre 2024 – A un mese dal voto i sondaggi la danno in testa: Donatella Tesei, governatrice uscente dell’Umbria, tenta il bis. Lo fa guidando un centrodestra che si presenta con tutte le sue forze: Fratelli d’Italia, Forza Italia, Lega, Noi Moderati, l’Udc, la lista civica Tesei presidente e pure con Alternativa popolare di Stefano Bandecchi, che fin qui è rimasto nelle retrovie. Scelta tattica quest’ultima che solo alla fine capiremo se è stata o meno produttiva. La Sfida per adesso è quella di mantenere il vantaggio che ha una forza di governo quando si presenta dopo 5 anni guida della Regione. E i temi caldi, manco a dirlo, sono principalmente due in questo momento: la sanità e i rifiuti. E su questo la presidente ha ribadito una volta di più il suo pensiero durante l’ultimo confronto con la rivale Stefania Proietti. Lanazione.it - Regionali Umbria: centrodestra per il bis, Tesei parte in vantaggio. Sfida su sanità e inceneritore Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Perugia, 22 ottobre 2024 – A un mese dal voto i sondaggi la danno in testa: Donatella, governatrice uscente dell’, tenta il bis. Lo fa guidando unche si presenta con tutte le sue forze: Fratelli d’Italia, Forza Italia, Lega, Noi Moderati, l’Udc, la lista civicapresidente e pure con Alternativa popolare di Stefano Bandecchi, che fin qui è rimasto nelle retrovie. Scelta tattica quest’ultima che solo alla fine capiremo se è stata o meno produttiva. Laper adesso è quella di mantenere ilche ha una forza di governo quando si presenta dopo 5 anni guida della Regione. E i temi caldi, manco a dirlo, sono principalmente due in questo momento: lae i rifiuti. E su questo la presidente ha ribadito una volta di più il suo pensiero durante l’ultimo confronto con la rivale Stefania Proietti.

