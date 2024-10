Regionali, c'è anche un quarto candidato: è il no vax Luca Teodori (Di martedì 22 ottobre 2024) Si chiama "Lealtà, Coerenza, Verità" la quarta opzione per le Regionali in Emilia-Romagna del 17 e 18 novembre. Con oltre 5.000 firme raccolte nelle province di Bologna, Parma, Reggio Emilia, Modena, Forlì-Cesena, Rimini e Ferrara, la lista 'anti-sistema' guidata dall'attivista no vax Luca Parmatoday.it - Regionali, c'è anche un quarto candidato: è il no vax Luca Teodori Leggi tutta la notizia su Parmatoday.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Si chiama "Lealtà, Coerenza, Verità" la quarta opzione per lein Emilia-Romagna del 17 e 18 novembre. Con oltre 5.000 firme raccolte nelle province di Bologna, Parma, Reggio Emilia, Modena, Forlì-Cesena, Rimini e Ferrara, la lista 'anti-sistema' guidata dall'attivista no vax

Elezioni regionali in Emilia-Romagna : nasce la lista ‘Lealtà coerenza verità’ con Luca Teodori - Un altro aspetto importante del programma è il rifiuto del 5G, sul quale i membri della lista chiedono una moratoria. Infine, la lista propone un divieto alla propaganda LGBT e un blocco all’immigrazione, con l’obiettivo di garantire maggiore sicurezza e identità culturale per i cittadini emiliani. (Gaeta.it)

Elezioni regionali - la lista Emilia Romagna per la pace - l'ambiente e il lavoro presenta i candidati della provincia - Sono Giovanni Puggioni (capolista - segretario provinciale del PCI vive a Forlì), Valeria Marconi (membro del Comitato Regionale del PCI - vive in provincia di Ferrara), Bruno Basini (segretario provinciale del Partito della Rifondazione Comunista - vive a Forlì), Elvira Scardaccione (romana di... (Forlitoday.it)

Elezioni regionali - i candidati della lista Emilia Romagna per la pace - l'ambiente e il lavoro in provincia - Sono Giovanni Puggioni (capolista - segretario provinciale del PCI vive a Forlì), Valeria Marconi (membro del Comitato Regionale del PCI - vive in provincia di Ferrara), Bruno Basini (segretario provinciale del Partito della Rifondazione Comunista - vive a Forlì), Elvira Scardaccione (romana di... (Cesenatoday.it)