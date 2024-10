Ramazzotti-Virzì, sconvolti i testimoni della rissa al ristorante: “Si minacciavano di morte e lei colpiva la figlia di lui” (Di martedì 22 ottobre 2024) Dopo mesi di tensioni, Micaela Ramazzotti ha deciso di ritirare la querela contro il suo ex marito, il regista Paolo Virzì. Il loro scontro, che aveva assunto tinte drammatiche e violente lo scorso 20 giugno, si conclude ora con una tregua legale che permette all’ex coppia di mettere da parte le loro divergenze e chiudere un doloroso capitolo.Leggi anche: Paolo Virzì chiede il codice rosso contro Micaela Ramazzotti, l’attrice: “Vuole solo tutelare la sua immagine” La lite tra morsi e minacce Il culmine dello scontro si è verificato il 20 giugno, quando una banale battuta della figlia di Virzì, Ottavia, ha scatenato una vera e propria rissa tra i protagonisti. testimoni riferiscono di una scena caotica, con la Ramazzotti e Ottavia che si colpivano a vicenda, mentre Paolo Virzì cercava di separarle. Thesocialpost.it - Ramazzotti-Virzì, sconvolti i testimoni della rissa al ristorante: “Si minacciavano di morte e lei colpiva la figlia di lui” Leggi tutta la notizia su Thesocialpost.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Dopo mesi di tensioni, Micaelaha deciso di ritirare la querela contro il suo ex marito, il regista Paolo. Il loro scontro, che aveva assunto tinte drammatiche e violente lo scorso 20 giugno, si conclude ora con una tregua legale che permette all’ex coppia di mettere da parte le loro divergenze e chiudere un doloroso capitolo.Leggi anche: Paolochiede il codice rosso contro Micaela, l’attrice: “Vuole solo tutelare la sua immagine” La lite tra morsi e minacce Il culmine dello scontro si è verificato il 20 giugno, quando una banale battutadi, Ottavia, ha scatenato una vera e propriatra i protagonisti.riferiscono di una scena caotica, con lae Ottavia che sino a vicenda, mentre Paolocercava di separarle.

