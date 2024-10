Procedono i lavori per la nuova sede del Cnr nell'ex Manifattura Tabacchi: "Avanzamento al 50%" (Di martedì 22 ottobre 2024) Si attestano "sul 50% di Avanzamento rispetto al cronoprogramma iniziale" i lavori per la riqualificazione degli immobili dell'ex Manifattura Tabacchi che ospiteranno la nuova del Cnr.In mattinata il sindaco Leccese, accompagnato da diversi assessori della giunta comunale, e da Gianni Baritoday.it - Procedono i lavori per la nuova sede del Cnr nell'ex Manifattura Tabacchi: "Avanzamento al 50%" Leggi tutta la notizia su Baritoday.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Si attestano "sul 50% dirispetto al cronoprogramma iniziale" iper la riqualificazione degli immobili dell'exche ospiteranno ladel Cnr.In mattinata il sindaco Leccese, accompagnato da diversi assessori della giunta comunale, e da Gianni

Tram su viale Palmiro Togliatti al via i lavori : quando finiranno e il percorso della nuova linea - Ventuno fermate tra Subaugusta e Ponte Mammolo, collegando le metro A, B e C. La nuova tramvia su viale Palmiro Togliatti sarà pronta da cronoprogramma per giugno 2026 e sarà in grado di trasportare 42.000 passeggeri al giorno.Continua a leggere . (Fanpage.it)

Lavori all’ufficio postale. Tra un mese diventerà la nuova Casa dei Servizi - 45, dotato di Atm fruibile H24, che per l’occasione verrà potenziato. . 45, sabato dalle ore 8. Durante il periodo di chiusura, la clientela potrà rivolgersi all’ufficio postale di Felina in via Fontanesi 17, aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 8. Per questo motivo l’Ufficio postale di via Roma 81 resterà chiuso al pubblico dal 25/10/2024 ) al 29/11/2024". (Ilrestodelcarlino.it)

Nuova mensa alla B. Marcello : 920mila euro dal Pnrr per i lavori di adeguamento - Nella pubblicazione dell’elenco dei Comuni Italiani che a settembre hanno presentato progetti di costruzione e ampliamento di mense scolastiche per incentivare il tempo. . Una bella notizia è arrivata in questi giorni dal Ministero dell’Istruzione per l'amministrazione comunale di Selvazzano Dentro. (Padovaoggi.it)