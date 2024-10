Prima vittoria del Monza, Verona al tappeto per 3-0 (Di martedì 22 ottobre 2024) Verona (ITALPRESS) – Al Bentegodi il Monza di Nesta cura finalmente il proprio mal di vittoria e piega per 3-0 l’Hellas Verona. Nel match che chiude l’ottava giornata di Serie A, il mattatore della serata è Dany Mota, autore di una doppietta: il terzo gol porta la firma di Bianco. Prezioso anche il contributo di Turati, più volte miracoloso nello sventare i tentativi avversari. Per i biancorossi si tratta, dunque, del primo successo in campionato. Dall’altra parte, la formazione di Zanetti paga una fase difensiva horror. L’approccio migliore alla gara ce l’ha, dunque, il Monza che passa in vantaggio già dopo nove minuti, grazie alla terza rete stagionale di Dany Mota. L’attaccante portoghese si coordina al volo di destro e non lascia scampo ad un incolpevole Montipò, segnando l’1-0 su assist di Caprari. Unlimitednews.it - Prima vittoria del Monza, Verona al tappeto per 3-0 Leggi tutta la notizia su Unlimitednews.it (Di martedì 22 ottobre 2024)(ITALPRESS) – Al Bentegodi ildi Nesta cura finalmente il proprio mal die piega per 3-0 l’Hellas. Nel match che chiude l’ottava giornata di Serie A, il mattatore della serata è Dany Mota, autore di una doppietta: il terzo gol porta la firma di Bianco. Prezioso anche il contributo di Turati, più volte miracoloso nello sventare i tentativi avversari. Per i biancorossi si tratta, dunque, del primo successo in campionato. Dall’altra parte, la formazione di Zanetti paga una fase difensiva horror. L’approccio migliore alla gara ce l’ha, dunque, ilche passa in vantaggio già dopo nove minuti, grazie alla terza rete stagionale di Dany Mota. L’attaccante portoghese si coordina al volo di destro e non lascia scampo ad un incolpevole Montipò, segnando l’1-0 su assist di Caprari.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Nesta soddisfatto : «Monza meritava una vittoria stasera. Ho lavorato molto su quel giocatore e…» - Aspettavamo la vittoria da tanto tempo e […]. LE PAROLE – «Abbiamo lavorato tanto, stringendo i denti nei momenti di difficoltà. Le dichiarazioni dell’allenatore Alessandro Nesta su quella che è stata la partita Verona Monza di Serie A allo stadio Bentegodi Ai microfoni di DAZN, l’allenatore Nesta ha voluto rilasciare qualche dichiarazione dopo Verona Monza di Serie A. (Calcionews24.com)

Tris del Monza a Verona - la doppietta di Mota e Bianco regalano la prima vittoria a Nesta - Le occasioni da gol latitano nella seconda metà di questa prima frazione di gioco, dove gli ospiti difendono il vantaggio. Le formazioni titolari Zanetti schiera il suo Verona con il 4-4-2 di partenza. Suslov e Lazovic sono i due esterni di centrocampo, mentre in mezzo lavorano Belahyane e Duda. Tra i pali c'è Montipò, protetto da Tchatchoua, Magnani, Ghilardi e Bradaric. (Sport.quotidiano.net)

Verona-Monza - Dany Mota : “Ora dobbiamo dare continuità a questa vittoria” - “Questa serata è stato un mix di emozioni per me. Non mi ricordavo di non aver mai realizzato una doppietta in Serie A. Abbiamo sbagliato qualche partita, ma ci siamo rimboccati le maniche senza trovare alibi”. Era da tanto che non si vinceva e spero che questa partita cambi la rotta – ha aggiunto Bianco – Ora abbiamo un importantissimo incontro domenica contro una diretta concorrente per la ... (Sportface.it)