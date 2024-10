Pensioni, cosa cambia dal 2025: le minime salgono di 16 euro, novità su Tfr e fondi integrativi (Di martedì 22 ottobre 2024) Nel 2025, le Pensioni minime – che riguardano oltre 1,8 milioni di persone – dovrebbero aumentare di circa 16 euro. L’incremento del 2,7% che era stato deciso per il 2024 viene quindi prorogato anche per il prossimo anno. Il trattamento minimo, che prima della maggiorazione era di 598,61 euro, dovrebbe aumentare a 604,60 euro con una compensazione dell’1% dell’inflazione. Se a questi si aggiunge l’incremento del 2,7% si arriva così a 620,92 euro. Tfr e fondi integrativi La manovra del governo dovrebbe introdurre inoltre la possibilità di usare i fondi integrativi alimentati con il Tfr per consentire di andare in pensione anche a coloro che a 67 anni non hanno raggiunto l’importo dell’assegno sociale con il sistema contributivo. Leggi tutta la notizia su Open.online (Di martedì 22 ottobre 2024) Nel, le– che riguardano oltre 1,8 milioni di persone – dovrebbero aumentare di circa 16. L’incremento del 2,7% che era stato deciso per il 2024 viene quindi prorogato anche per il prossimo anno. Il trattamento minimo, che prima della maggiorazione era di 598,61, dovrebbe aumentare a 604,60con una compensazione dell’1% dell’inflazione. Se a questi si aggiunge l’incremento del 2,7% si arriva così a 620,92. Tfr eLa manovra del governo dovrebbe introdurre inoltre la possibilità di usare ialimentati con il Tfr per consentire di andare in pensione anche a coloro che a 67 anni non hanno raggiunto l’importo dell’assegno sociale con il sistema contributivo.

Manovra - verso aumento 17 euro per pensioni minime in 2025