Omicidio di Cristiano Molè a Roma, arrestato il presunto killer: fermato in un ristorante, casa piena di armi

(Di martedì 22 ottobre 2024) Un uomo è statomentre si trovava in una Cerveteri, accusato di essere coinvolto nell’di, avvenuto il 15 gennaio, e nel tentatodi Massimiliano Pacchiarotti, avvenuto il 15 maggio, entrambi nel quartiere di Corviale. Gli investigatori, che lo cercavano da tempo, hanno anche perquisito l’abitazione in cui si era rifugiato, trovando due pistole, munizioni e oltre 11.000 euro in contanti.Leggi anche: Chi è Massimiliano Pacchiarotti “Er Porpetta”, gambizzato a Corviale: ipotesi regolamento di conti Il fermo è stato eseguito dalla Squadra Mobile e dai Carabinieri, sotto la direzione della Procura Distrettuale Antimafia di. L’uomo era già noto alle forze dell’ordine e aveva un ordine di carcerazione per resistenza a pubblico ufficiale e detenzione di sostanze stupefacenti.