Olbia | inizio del processo per l’omicidio di Toni Cozzolino la difesa di Davide Iannelli sostiene la legittima difesa

(Di martedì 22 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Ilperdi, avvenuto l’11 marzo 2022 a, si sta svolgendo in Corte d’assise di Sassari, dove si trova imputato, 49enne accusato di aver causato la morte del suo vicino dopo un violento alterco. I legali di, Abele e Cristina Cherchi, hanno portato avanti la tesi della, sostenendo che il loro assistito non avesse alcuna intenzione di uccidere. La richiesta di assoluzione o di una riqualificazione del reato a omicidio preterintenzionale è stata presentata in aula, mentre gli avvocati di parte civile contestano la posizione difensiva e chiedono un inasprimento della pena.