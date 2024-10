Thesocialpost.it - Nuovo Messico, pilota si schianta e muore durante lo show acrobatico

(Di martedì 22 ottobre 2024) Tragico incidente negli Usa. Ildi aerei Charles Thomas “Chuck” Coleman è mortounonel corso dell’evento ‘Las Cruces Air and Space Expo’, che si tiene ogni anno a Las Cruces, nello Stato del. Coleman era molto esperto, ingegnere aerospaziale,di Aire collaudatore con oltre 10.000 ore di volo.Leggi anche: Follia in aereo: cerca di impedire il decollo e lancia accuse di razzismo per un cellulare Il video drammatico dello schianto Era stato istruttore di voloper gli attori del film girato nel 2022 ‘Top Gun: Maverick’. Charles Coleman era l’unica persona a bordo del monoplano quando è avvenuto l’incidente, che è stato ripreso in un video diventato subito virale sui social.