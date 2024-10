Gaeta.it - Napoli si prepara a un turismo da record: attesi 27 milioni di visitatori per il Giubileo

(Di martedì 22 ottobre 2024) L'assessorato aldel Comune diprevede un notevole incremento del flusso turistico in occasione del, stimando circa 27dinel 2025. Questo dato, comunicato dall'assessore al Bilancio Pier Paolo Baretta durante l'illustrazione del Documento Unico di Programmazione al Consiglio comunale, evidenzia l'importanza dicome meta di pellegrinaggio religioso, secondo solo a Roma. L'amministrazione sta attuando strategie mirate per gestire questo afflusso straordinario. Un evento che potenzia l'appeal turistico di, ricca di storia e cultura, è rinomata per i suoi numerosi siti religiosi e il patrimonio artistico, che la pongono come una delle principali destinazioni turistiche in Italia.