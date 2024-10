Moussa Diarra ucciso alla stazione di Verona, indagato l’agente che ha sparato: “Non avevo alternative” (Di martedì 22 ottobre 2024) L'agente indagato per l'omicidio di Moussa Diarra, 26 anni, ha fornito la sua versione dei fatti in un interrogatorio di 3 ore. Il poliziotto è iscritto al registro degli indagati per quanto accaduto alla stazione di Verona nella giornata di domenica. "Sono molto dispiaciuto, ma non avevo scelta". Fanpage.it - Moussa Diarra ucciso alla stazione di Verona, indagato l’agente che ha sparato: “Non avevo alternative” Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di martedì 22 ottobre 2024) L'agenteper l'omicidio di, 26 anni, ha fornito la sua versione dei fatti in un interrogatorio di 3 ore. Il poliziotto è iscritto al registro degli indagati per quanto accadutodinella giornata di domenica. "Sono molto dispiaciuto, ma nonscelta".

La Diocesi di Verona sposta la Preghiera giovani in stazione Porta Nuova : «Dopo la morte di Diarra Moussa un segno di pace» - La "Preghiera giovani" di venerdì 25 ottobre si terrà al Tempio votivo. Il momento di spiritualità e riflessione mensile, presieduto dal vescovo Domenico Pompili e proposto dal Centro di pastorale adolescenti e giovani della Diocesi di Verona, anziché in Cattedrale si svolgerà nella chiesa di... (Veronasera.it)

Morte di Moussa Diarra. «Destra è più interessata ad alimentare odio e intolleranza» - Sicurezza, immigrazione, Ghibellin Fuggiasco e uso delle armi. La morte di Moussa Diarra si intreccia con più argomenti che alimentano il contrasto politico in città. I fatti sono tragici e descrivono la morte di un 26enne per mano di un agente della polizia ferroviaria. Domenica scorsa, 20... (Veronasera.it)

Chi era Moussa Diarra - ucciso da un poliziotto che minacciava con un coltello : «Poteva sparargli a un piede o un braccio» - Moussa aveva disertato la festa organizzata in una casa occupata in zona: «Aveva caricato i suoi bagagli sul furgone, ma poi non era venuto. Non ci credo. Ma gli italiani non sono tutti così. Poi, da settembre, aveva cominciato ad avere problemi: «Mi chiamava per dirmi che non stava bene. Lo devono condannare, non può fare più questo mestiere». (Open.online)