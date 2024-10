Moda, in arrivo otto settimane di cassa integrazione in deroga (Di martedì 22 ottobre 2024) Firenze, 22 ottobre 2024 – In arrivo otto settimane di cassa integrazione in deroga per affrontare la crisi del comparto Moda che sta investendo innumerevoli imprese. Ieri il Consiglio dei Ministri ha approvato ammortizzatori sociali per le imprese, anche artigiane, fino a 15 dipendenti dei settori abbigliamento, calzaturiero e tessile. "È inoltre previsto – fa sapere l’onorevole Chiara La Porta di Fratelli d’Italia – che l'integrazione salariale, erogata ordinariamente dal datore di lavoro al dipendente e poi rimborsata dall’Inps, possa essere direttamente pagata dall’Istituto previdenziale nel caso in cui esistano serie e documentate difficoltà finanziarie. Lanazione.it - Moda, in arrivo otto settimane di cassa integrazione in deroga Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Firenze, 22bre 2024 – Indiinper affrontare la crisi del compartoche sta investendo innumerevoli imprese. Ieri il Consiglio dei Ministri ha approvato ammortizzatori sociali per le imprese, anche artigiane, fino a 15 dipendenti dei settori abbigliamento, calzaturiero e tessile. "È inoltre previsto – fa sapere l’onorevole Chiara La Porta di Fratelli d’Italia – che l'salariale, erogata ordinariamente dal datore di lavoro al dipendente e poi rimborsata dall’Inps, possa essere direttamente pagata dall’Istituto previdenziale nel caso in cui esistano serie e documentate difficoltà finanziarie.

