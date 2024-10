Militare disperso durante un addestramento al lago di Bolsena (Di martedì 22 ottobre 2024) (Adnkronos) – durante un addestramento in corso oggi nell’area del lago di Bolsena, un Militare dell’Esercito è risultato disperso. Sono in corso le ricerche. Lo rende noto l'Esercito. — Leggi tutta la notizia su Periodicodaily.com (Di martedì 22 ottobre 2024) (Adnkronos) –unin corso oggi nell’area deldi, undell’Esercito è risultato. Sono in corso le ricerche. Lo rende noto l'Esercito. — [email protected] (Web Info)

Ricerche in corso per un militare disperso durante un addestramento al lago di Bolsena - Mobilitazione dei soccorsi e tecnologie utilizzate Le operazioni di ricerca hanno visto la partecipazione non solo dei vigili del fuoco, ma anche di sommozzatori esperti provenienti da Firenze, aggiungendo un ulteriore livello di specializzazione alle ricerche in corso. Le autorità locali, guidate dai vigili del fuoco di Viterbo e Gradoli, hanno mobilitato anche due elicotteri Aves, impegnati ... (Gaeta.it)

Militare dell’esercito disperso durante un addestramento al lago di Bolsena : ricerche in corso - L'allarme è scattato nel primo pomeriggio di oggi: durante un'esercitazione, si sono perse le tracce di un militare al lago di Bolsena. Ricerche in corso.Continua a leggere . (Fanpage.it)

Militare dell'esercito disperso nel lago di Bolsena - Militare dell'esercito disperso al lago di Bolsena. Ricerche in corso dal primo pomeriggio di oggi, martedì 22 ottobre, quando è scattato l'allarme nelle acque antistanti il comune di Capodimonte. Nel lago di Bolsena si sono perse le tracce di un giovane militare dell'Aviazione dell'esercito... (Viterbotoday.it)