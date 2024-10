Migranti Piantedosi | ‘spendiamo 17 miliardi all’anno per richieste di protezione internazionale’

Migranti, Piantedosi: ‘spendiamo 1,7 miliardi all’anno per richieste di protezione internazionale’ (Di martedì 22 ottobre 2024) 1 miliardo e 700 milioni l'anno; è quanto spende il Viminale per dare assistenza a persone che al 60-70% sono destinate a vedersi bocciata la domanda di protezione Imolaoggi.it - Migranti, Piantedosi: ‘spendiamo 1,7 miliardi all’anno per richieste di protezione internazionale’ Leggi tutta la notizia su Imolaoggi.it (Di martedì 22 ottobre 2024) 1 miliardo e 700 milioni l'anno; è quanto spende il Viminale per dare assistenza a persone che al 60-70% sono destinate a vedersi bocciata la domanda di

Migranti - Piantedosi : "Da Viminale 1.700 milioni l'anno per chi chiede protezione internazionale" - (Agenzia Vista) Roma, 21 ottobre 2024 "Vi daremo conto di quanto ci costa il trasferimento dei migranti che arrivano e che distribuiamo tutti giorni e quanto ci costa il sistema di accoglienza", così il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, ha risposto in conferenza stampa a palazzo Chigi a chi gli ha chiesto quanto è costato all'Italia ciascun migrante portato in Albania e fatto rientrare ... (Iltempo.it)

Migranti - von der Leyen : Protezione richiedenti asilo e rimpatri anche da Paesi terzi - Ebs Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev. Lo ha detto la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen nella Conferenza stampa al termine del Consiglio europeo. "La discussione sugli hub di rimpatrio riguarda un altro gruppo di migranti: coloro che non hanno il diritto di rimanere nell'Unione Europea. (Iltempo.it)

