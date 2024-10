Meloni sui social: “Abbiamo messo in sicurezza i conti dello Stato e rilanciato la crescita economica e l’occupazione” (Di martedì 22 ottobre 2024) Oggi, a due anni di distanza dall'inizio del suo mandato, Giorgia Meloni ha scelto di comunicare attraverso un video di circa due minuti poStato su 'X', per fare un bilancio del suo governo. L'articolo Meloni sui social: “Abbiamo messo in sicurezza i conti dello Stato e rilanciato la crescita economica e l’occupazione” . Leggi tutta la notizia su Orizzontescuola.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Oggi, a due anni di distanza dall'inizio del suo mandato, Giorgiaha scelto di comunicare attraverso un video di circa due minuti posu 'X', per fare un bilancio del suo governo. L'articolosui: “inla” .

Due anni di governo Meloni - in un video social la premier si autocelebra : "Abbiamo rilanciato la crescita e raggiunto record storici"

"Il 22 ottobre del 2022, esattamente due anni fa, prestavo il giuramento come presidente del Consiglio dei Ministri". Inizia così il video che la premier Giorgia Meloni ha pubblicato sui canali social per autocelebrare due anni del suo governo. Si dice poi "soddisfatta dei risultati e dei traguardi che in questi due anni abbiamo raggiunto per l'Italia e sono anche consapevole di quanto lavoro

Immigrati - scontro brutale tra Meloni e Schlein : botta e risposta sui social

Prosegue dicendo: "I vostri rappresentanti definiscono 'illegale' una legge approvata dal Parlamento italiano solo perché non la condividono, suggerendo che l'Italia debba essere punita poiché la maggioranza dei suoi cittadini ha optato per il centrodestra al governo e ha chiesto al governo di fermare l'immigrazione irregolare".

Conte furioso contro Meloni : "Prendi in giro tutta Italia - le tue mistificazioni stanno a zero. Così sarà macelleria sociale". Su La7

"Non avremmo accettato questa corsa al riarmo – risponde Conte – Non abbiamo bisogno di più investimenti nelle armi, ormai è un'economia di guerra, tanto è vero che l'unico ministero su cui ci sono nuovi e maggiori investimenti è il comparto della difesa. L'ex presidente del Consiglio, attorniato da diversi lavoratori, attacca il governo Meloni e la nuova manovra economica: "Giorgetti ieri